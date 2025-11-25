İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Gələn ilin sonuna Kəlbəcərin Zar kəndinə sakinlərin köçürülməsi planlaşdırılır

    Daxili siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:45
    Gələn ilin sonuna Kəlbəcərin Zar kəndinə sakinlərin köçürülməsi planlaşdırılır

    Gələn ilin sonuna qədər Kəlbəcərin Zar kəndinə sakinlərin köçürülməsi planlaşdırılır.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Kəlbəcərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev Şəhər Günü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı öncəsi çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, kənddə artıq tikintiyə başlanılıb.

    "Kəlbəcərə özəl investisiyanın cəlb olunması istiqanətində müvafiq addımlar atılır. Ticarət və çoxfunksiyalı zonaların yaradılması üzrə irəli sürülən təşəbbüslərə aidiyyəti qurumlarla baxılmaqdadır. Bir neçə layihə icra prosesindədir. Ərazidə əhalinin ilkin istehlak təlabatını ödəmək üçün modul tipli sahibkarlıq obyektləri qurulub".

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

