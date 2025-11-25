К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев до начала концертной программы по случаю Дня города.

По его словам, в селе уже начались строительные работы:

"Предпринимаются соответствующие шаги для привлечения частных инвестиций в Кяльбаджар. Инициативы по созданию торговых и многофункциональных зон рассматриваются соответствующими ведомствами. Несколько проектов находятся на стадии реализации. На территории района созданы модульные предприятия для удовлетворения основных потребительских нужд населения".