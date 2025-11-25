К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2025
- 18:08
К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района.
Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев до начала концертной программы по случаю Дня города.
По его словам, в селе уже начались строительные работы:
"Предпринимаются соответствующие шаги для привлечения частных инвестиций в Кяльбаджар. Инициативы по созданию торговых и многофункциональных зон рассматриваются соответствующими ведомствами. Несколько проектов находятся на стадии реализации. На территории района созданы модульные предприятия для удовлетворения основных потребительских нужд населения".
Последние новости
18:38
Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукциюДругие страны
18:30
Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:29
Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследияВнешняя политика
18:28
Фото
Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридораИнфраструктура
18:17
Фото
Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфереИнфраструктура
18:12
Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРСДругие страны
18:09
Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 годуЭнергетика
18:08
К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского районаВнутренняя политика
18:03