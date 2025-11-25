Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 18:08
    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев до начала концертной программы по случаю Дня города.

    По его словам, в селе уже начались строительные работы:

    "Предпринимаются соответствующие шаги для привлечения частных инвестиций в Кяльбаджар. Инициативы по созданию торговых и многофункциональных зон рассматриваются соответствующими ведомствами. Несколько проектов находятся на стадии реализации. На территории района созданы модульные предприятия для удовлетворения основных потребительских нужд населения".

    Башир Гаджиев Кяльбаджарский район возвращение
    Gələn ilin sonuna Kəlbəcərin Zar kəndinə sakinlərin köçürülməsi planlaşdırılır

    Последние новости

    18:38

    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    18:30

    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:29

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    18:28
    Фото

    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    18:17
    Фото

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Инфраструктура
    18:12

    Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

    Другие страны
    18:09

    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    18:08

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    18:03

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей