Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub
Daxili siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 18:57
Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq keçirilib.
"Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 17 Oktyabr Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə yenidən qurulan Füzuli şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib.
Bu tədbirlər çərçivəsində uşaqlar üçün tamaşa nümayiş etdirilib, şəhərin işğaldan əvvəl və sonrakı vəziyyətini əks etdirən foto sərgi təşkil olunub, həmçinin geniş konsert proqramı baş tutub.
Günün sonunda isə şəhərin mərkəzində möhtəşəm atəşfəşanlıq olub.
