İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Fərid Şəfiyev: Azərbaycanın media məkanında xarici siyasət üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərin inkişafı zəruridir

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:13
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycanın media məkanında xarici siyasət üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərin inkişafı zəruridir

    Azərbaycanın media məkanında xarici siyasət üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərin inkişafı zəruridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "Konstitusiya və Suverenlik İli" ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada deyib.

    Onun sözlərinə görə, hətta bununla bağlı xarici ölkələrdən gənclər təcrübə proqramlarına cəlb olunur:

    "Bu məqsədlə mərkəzdə mütəmadi olaraq gənc ekspertlərə təcrübələr keçmək üçün imkanlar yaradılır. Hətta bizə xarici ölkələrdən də gənclər müraciət edirlər".

    F.Şəfiyev həmçinin qeyd edib ki, "Konstitusiya və Suverenlik İli"nin bu il qeyd olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

    "Konstitusiyamız qəbul olunanda torpaqlarımız işğal altında idi. Artıq Azərbaycanın suverenliyi bütün azad torpaqlarımızda elan olunur".

    Fərid Şəfiyev BMTM “Konstitusiya və Suverenlik İli”

    Son xəbərlər

    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    11:15

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti