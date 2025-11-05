Шафиев: В медиапространстве Азербайджана необходимо развивать экспертов по внешней политике

В медиапространстве Азербайджана необходимо развитие экспертов, специализирующихся на внешней политике.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на круглом столе, посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

По его словам, к программам стажировки привлекается даже молодежь из других стран:

"В центре регулярно создаются условия для прохождения практики молодыми специалистами. К нам обращаются и представители зарубежной молодежи".

Шафиев также подчеркнул, что празднование "Года Конституции и Суверенитета" в этом году имеет особое значение:

"Когда была принята Конституция, часть наших земель находилась под оккупацией. Сегодня же на всей территории Азербайджана восстановлен государственный суверенитет", - сказал он.