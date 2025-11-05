Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 11:45
    Шафиев: В медиапространстве Азербайджана необходимо развивать экспертов по внешней политике

    В медиапространстве Азербайджана необходимо развитие экспертов, специализирующихся на внешней политике.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на круглом столе, посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

    По его словам, к программам стажировки привлекается даже молодежь из других стран:

    "В центре регулярно создаются условия для прохождения практики молодыми специалистами. К нам обращаются и представители зарубежной молодежи".

    Шафиев также подчеркнул, что празднование "Года Конституции и Суверенитета" в этом году имеет особое значение:

    "Когда была принята Конституция, часть наших земель находилась под оккупацией. Сегодня же на всей территории Азербайджана восстановлен государственный суверенитет", - сказал он.

    Лента новостей