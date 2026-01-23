Fərid Qayıbov Qubadlı və Sumqayıt sakinlərini qəbul edib
- 23 yanvar, 2026
- 11:46
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yanvarın 23-də Qubadlı rayon və Sumqayıt şəhər sakinlərini qəbul edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, F.Qayıbov Sumqayıt Gənclər Evində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyib, onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.
