    Daxili siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:46
    Fərid Qayıbov Qubadlı və Sumqayıt sakinlərini qəbul edib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yanvarın 23-də Qubadlı rayon və Sumqayıt şəhər sakinlərini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, F.Qayıbov Sumqayıt Gənclər Evində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyib, onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Gənclər və İdman Nazirliyi Fərid Qayıbov Vətəndaş qəbulu

