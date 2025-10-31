İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    31 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Azərbaycanın Əməkdar artisti Rəfael İsgəndərov uzun illərdir itkin-şəhid Mikayıl Əliyevin yolunu gözlədiklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, 33 ildən sonra nəşi tapılan mərhumun dəfn mərasimində Mikayılın onlar üçün həmişə böyük qardaş olduğunu söyləyib:

    "Mikayıl həmişə bizə böyük qardaş olub, öyüd-nəsihət verib. Biz dəcəllik edəndə qulaqburması da verirdi. Bizim qeyri-müəyyənliyimiz vardı. Şükürlər olsun ki, nəşi tapıldı və bu gün dəfn edilir".

    Qeyd edək ki, şəhid Mikayıl Əliyev 1968-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak edib. M.Əliyev 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda itkin düşmüş hesab edilirdi.

