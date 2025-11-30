İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub

    Daxili siyasət
    • 30 noyabr, 2025
    • 17:21
    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub

    Ötən gün AXCP sədri Əli Kərimli və AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin evlərində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən axtarış aparılıb, daha sonra onlar DTX-yə aparılaraq orada dindiriliblər.

    Bu gün isə "Report"a məlum olub ki, hər iki şəxs PA-nın sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı DTX-də davam edən cinayət işi üzrə artıq şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb ediliblər.

    Hələlik onlara ittiham elan olunmayıb.

    Qeyd edək ki, axtarış zamanı Əli Kərimlinin evindən "Milyarderlər İttifaqı" ilə əlaqəyə dair materiallar, Ramiz Mehdiyev tərəfindən yazılmış məktubun mediada olmayan ilkin redaktə variantı, sair sənədlər tapılıb.

    Xatırladaq ki, hazırda Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Səbail Rayon Məhkəməsi Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev barəsində cinayət işi üzrə bu il oktyabrın 14-də qərar qəbul edib. Qərara əsasən, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək, 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

    DTX Ramiz Mehdiyev axcp Əli Kərimli
    Али Керимли и его советник привлечены в качестве подозреваемых по делу Рамиза Мехтиева

    Son xəbərlər

    17:57

    Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:55

    Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir

    Region
    17:45

    Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    17:36

    PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırır

    Futbol
    17:33

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:27

    Bülbülün nəvəsi Dövlət Simfonik Orkestrinə yeni dirijor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:21

    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub

    Daxili siyasət
    17:08

    OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaq

    Energetika
    16:50

    Netanyahu ölkə prezidentindən əfv istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti