Али Керимли и его советник привлечены в качестве подозреваемых по делу Рамиза Мехтиева

Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советник Мамед Ибрагим привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу Рамиза Мехтиева.

Как удалось выяснить Report, упомянутые лица привлечены к следствию в качестве подозреваемых по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, которое продолжается в СГБ.

Обвинение им пока не предъявлено.

Напомним, что накануне сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели обыск по месту жительства Керимли и Ибрагима, после чего они были доставлены в СГБ для допроса.

В ходе обыска были обнаружены материалы, указывающие на их связь с "Союзом миллиардеров", первоначальная, не опубликованная в СМИ, редакция письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы.

Р. Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Сабаильского районного суда от 14 октября Р. Мехтиев помещен под домашний арест сроком на четыре месяца.