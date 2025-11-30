Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Али Керимли и его советник привлечены в качестве подозреваемых по делу Рамиза Мехтиева

    Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советник Мамед Ибрагим привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу Рамиза Мехтиева.

    Как удалось выяснить Report, упомянутые лица привлечены к следствию в качестве подозреваемых по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, которое продолжается в СГБ.

    Обвинение им пока не предъявлено.

    Напомним, что накануне сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели обыск по месту жительства Керимли и Ибрагима, после чего они были доставлены в СГБ для допроса.

    В ходе обыска были обнаружены материалы, указывающие на их связь с "Союзом миллиардеров", первоначальная, не опубликованная в СМИ, редакция письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы.

    Р. Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Сабаильского районного суда от 14 октября Р. Мехтиев помещен под домашний арест сроком на четыре месяца.

    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub
    Лента новостей