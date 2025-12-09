İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Əli Əsədov: Növbəti dörd il üçün yeni strateji çağırışlar və hədəflər formalaşıb

    Daxili siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:39
    Əli Əsədov: Növbəti dörd il üçün yeni strateji çağırışlar və hədəflər formalaşıb
    Əli Əsədov

    2026-2029-cu illəri əhatə edən növbəti ortamüddətli dövr hazırkı inkişaf meylləri baxımından ölkə qarşısında yeni strateji çağırışlar və hədəflər formalaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin ötən dövrü ərzində ölkə başçısının həyata keçirdiyi xarici səfərlər və yüksək səviyyəli görüşlər Azərbaycanın iqtisadi gündəliyinə yeni dinamika gətirib.

    Ə.Əsədov qeyd edib ki, bu ilin 8 avqustunda Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a tarixi səfəri çərçivəsində imzalanan sənədlər, o cümlədən Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz nəqliyyat bağlantısı üzrə razılaşmanın əldə olunması regionda davamlı sülhün, beynəlxalq yükdaşımalar üçün tranzit imkanlarının və iqtisadi inkişafın təmin olunmasına xidmət edəcək.

    Baş nazir əlavə edib ki, bu dövrdə əldə olunmuş nailiyyətlər iqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın qorunmasına, yeni investisiyaların cəlbinə və Azərbaycanın beynəlxalq sahədə rolunun və mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir.

    Али Асадов: На ближайшие четыре года сформированы новые стратегические вызовы и цели
    Ali Asadov: New strategic challenges and goals formed for next four years

