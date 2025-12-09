Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Али Асадов: На ближайшие четыре года сформированы новые стратегические вызовы и цели

    В предстоящий среднесрочный период, охватывающий 2026–2029 годы, перед Азербайджаном стоят новые стратегические вызовы и цели, продиктованные современными тенденциями развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Премьер-министр подчеркнул, что зарубежные визиты и встречи на высоком уровне, проведенные главой государства в этом году, придали новую динамику экономической повестке страны.

    Асадов напомнил, что документы, подписанные 8 августа во время исторического визита президента Ильхама Алиева в США, в том числе соглашение о беспрепятственном транспортном сообщении между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, создают условия для обеспечения устойчивого мира в регионе, расширяют транзитный потенциал международных перевозок и способствуют экономическому росту.

    Премьер-министр отметил, что достигнутые успехи укрепляют экономическую стабильность и устойчивость страны, повышают инвестиционную привлекательность и усиливают позиции Азербайджана на международной арене.

