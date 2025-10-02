İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Səfərbərlik Xidmətinin 75 əməkdaşı barəsində toplanmış materiallar prokurorluğa göndərilib

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:06
    Səfərbərlik Xidmətinin 75 əməkdaşı barəsində toplanmış materiallar prokurorluğa göndərilib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində 2025-ci il ərzində 75 nəfər barəsində toplanmış materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidmətinin korrupsiya ilə mübarizəyə dair 2025-ci ilin III rübünü əks etdirən statistik məlumatlarında bildirilib.

    Məlumata görə, əməkdaşların qeyri-qanuni hərəkətləri və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları üzrə aparılmış xidməti araşdırmalar nəticəsində 2023-cü ildə 78, ötən ildə 249, 2025-ci ilin müvafiq dövründə 143 əməkdaş (onlardan 54-ü rəhbər heyət) barəsində intizam tənbehi və təşkilati-ştat tədbirləri görülüb.

    Qeyd olunub ki, cari ildə 9 əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb və ya əmək müqaviləsinə xitam verilib. 2023-cü ildə 15 fakt üzrə 22, 2024-cü ildə 51 fakt üzrə 95, cari ildə isə 35 fakt üzrə 75 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Baş Prokurorluğa göndərilib.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Baş Prokurorluq Korrupsiyaya qarşı mübarizə Vəzifə Səlahiyyətlərindən Sui-istifadə intizam tədbirləri
