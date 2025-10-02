Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Служба мобилизации направила материалы в отношении 75 человек в Генпрокуратуру

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 10:28
    Служба мобилизации направила материалы в отношении 75 человек в Генпрокуратуру

    В III квартале 2025 года Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении 75 человек.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статистических данных по борьбе с коррупцией Госслужбы за III квартал 2025 года.

    По результатам служебных расследований незаконных действий сотрудников и случаев злоупотребления должностными полномочиями в 2023 году дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры применены в отношении 78 сотрудников, в прошлом году - 249, а в соответствующий период 2025 года - 143 сотрудников (из них 54 - руководящий состав).

    Отмечается, что в текущем году 9 сотрудников уволены в запас по негативным причинам или с ними расторгнуты трудовые договоры, по 35 фактам в отношении 75 человек материалы направлены в Генпрокуратуру для принятия процессуального решения.

    Служба мобилизации Генпрокуратура незаконные действия
