    Direktor: 327 şəxsin sümüklərində aparılan araşdırma onlara həyati xəsarətlər yetirildiyini təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Müvafiq laboratoriyalarda 327 şəxsə məxsus sümüklərdə aparılan araşdırmalar nəticəsində onlara həyati xəsarətlər yetirildiyi təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Məhkəmə-Tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya bölməsinin direktoru Ədalət Həsənov Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında deyib.

    O bildirib ki, Vətən müharibəsinin başa çatması ilə ərazilərin minalardan təmizlənməsindən sonra qurumun əməkdaşları Qarabağa ezam olunub:

    "Sümük qalıqları ixtisaslı əməkdaşlar tərəfindən ərazidən götürülərək Bakıya gətirilib. Bu çərçivədə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ikinci kriminalistika şöbəsi yaradılıb. Aşkar edilən sümük qalıqlarının insana aid olub-olmaması bu bölmə tərəfindən araşdırılıb. Yalnız bizim laboratiyada aparılan araşdırmalar nəticəsində 327 nəfərə həyati xəsarətlər yetirildiyi aşkarlanıb. Araşdırmalardan sonra sümük qalıqları həmin şəxslərin ailələrinə təhvil verilib".

