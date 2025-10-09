Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

Результаты лабораторных исследований костных останков 327 человек подтвердили нанесение им травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов в своем выступлении на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

Он сообщил, что после завершения Отечественной войны и очистки освобожденных территорий от мин, сотрудники учреждения были направлены в Карабах:

"Костные останки с территории были извлечены специализированными сотрудниками и доставлены в Баку. Для их исследования на предмет их принадлежности человеку Министерством здравоохранения был создан второй криминалистический отдел. Только в результате исследований, проведенных в нашей лаборатории, установлено, что 327 людям были нанесены смертельные травмы. После проведения экспертиз костные останки были переданы семьям погибших".