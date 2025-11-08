Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunub
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 17:39
8 Noyabr - Zəfər Günü ölkənin cənub bölgəsində də təntənəli şəkildə qeyd edilib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, zonada təşkil olunan tədbirlər çərçivəsində şəhid məzarları ziyarət edilib, onların ruhuna dualar oxunub.
Daha sonra yerli mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə şəhid ailələrinin üzvləri və Vətən müharibəsi əlilləri üçün konsert proqramı və bayram süfrəsi təşkil olunub.
Bundan başqa, Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə viktorinalar, bilik yarışları, rəsm sərgiləri, idman turnirləri, elmi konfranslar keçirilib və teatr tamaşaları nümayiş etdirilib.
Son xəbərlər
17:46
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
17:42
Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olubRegion
17:39
Foto
Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunubDaxili siyasət
17:35
Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirilən Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı müasir texnika - SİYAHIHərbi
17:33
Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edibHərbi
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15