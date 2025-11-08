İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü  qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:39
    Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü  qeyd olunub

    8 Noyabr - Zəfər Günü ölkənin cənub bölgəsində də təntənəli şəkildə qeyd edilib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, zonada təşkil olunan tədbirlər çərçivəsində şəhid məzarları ziyarət edilib, onların ruhuna dualar oxunub.

    Daha sonra yerli mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə şəhid ailələrinin üzvləri və Vətən müharibəsi əlilləri üçün konsert proqramı və bayram süfrəsi təşkil olunub.

    Bundan başqa, Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə viktorinalar, bilik yarışları, rəsm sərgiləri, idman turnirləri, elmi konfranslar keçirilib və teatr tamaşaları nümayiş etdirilib.

    şəhid Zəfərin 5-ci ili Cənub zonası tədbir

    Son xəbərlər

    17:46

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    17:42

    Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olub

    Region
    17:39
    Foto

    Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü  qeyd olunub

    Daxili siyasət
    17:35

    Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirilən Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı müasir texnika - SİYAHI

    Hərbi
    17:33

    Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edib

    Hərbi
    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti