В южном регионе Азербайджана отметили 5-ю годовщину Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 18:13
В южном регионе Азербайджана также торжественно отметили 8 ноября – День Победы.
Как сообщает южное бюро Report, участники мероприятия посетили могилы шехидов, героически павших в войне.
Затем для членов семей шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны была организована концертная программа с участием местных деятелей культуры и искусства и праздничный обед.
По случаю 5-ой годовщины Победы также были проведены викторины, художественные выставки, спортивные турниры, научные конференции и театральные представления.
