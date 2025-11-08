Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В южном регионе Азербайджана отметили 5-ю годовщину Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 18:13
    В южном регионе Азербайджана отметили 5-ю годовщину Победы

    В южном регионе Азербайджана также торжественно отметили 8 ноября – День Победы.

    Как сообщает южное бюро Report, участники мероприятия посетили могилы шехидов, героически павших в войне.

    Затем для членов семей шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны была организована концертная программа с участием местных деятелей культуры и искусства и праздничный обед.

    По случаю 5-ой годовщины Победы также были проведены викторины, художественные выставки, спортивные турниры, научные конференции и театральные представления.

