Bu ilin 8 ayında 1309 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb
Daxili siyasət
- 15 sentyabr, 2025
- 09:40
Cari ilin 8 ayında miqrasiya qanunvericiliyinin pozulması il bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) ümumilikdə 14 min 934 inzibati qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq DMX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qeyd olunan dövr ərzində 1309 əcnəbi Azərbaycan hüdudlarından kənara inzibat qaydada çıxarılıb ve ölkəyə girişləri qanunla müəyyən edilmiş müddətə məhdudlaşdırılıb.
