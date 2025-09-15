İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Bu ilin 8 ayında 1309 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:40
    Bu ilin 8 ayında 1309 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

    Cari ilin 8 ayında miqrasiya qanunvericiliyinin pozulması il bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) ümumilikdə 14 min 934 inzibati qərar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq DMX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qeyd olunan dövr ərzində 1309 əcnəbi Azərbaycan hüdudlarından kənara inzibat qaydada çıxarılıb ve ölkəyə girişləri qanunla müəyyən edilmiş müddətə məhdudlaşdırılıb. 

