За 8 месяцев из Азербайджана выдворены 1309 иностранцев
Внутренняя политика
- 15 сентября, 2025
- 10:12
За 8 месяцев текущего года Государственная миграционная служба (ГМС) приняла в общей сложности 14 934 административных решения в связи с нарушением миграционного законодательства.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГМС.
За указанный период 1309 иностранцев были выдворены из Азербайджана в административном порядке, их въезд в страну ограничен на установленный законом срок.
