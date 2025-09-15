Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    За 8 месяцев из Азербайджана выдворены 1309 иностранцев

    За 8 месяцев текущего года Государственная миграционная служба (ГМС) приняла в общей сложности 14 934 административных решения в связи с нарушением миграционного законодательства.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГМС.

    За указанный период 1309 иностранцев были выдворены из Азербайджана в административном порядке, их въезд в страну ограничен на установленный законом срок.

    Bu ilin 8 ayında 1309 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

