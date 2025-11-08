İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:53
    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ

    Bakının "Azadlıq" meydanında Vətən Müharibəsində qazanılan Zəfərin beşinci ildönümünə həsr olunan parad keçirilib.

    Hərbi paradda Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni əlavə edilən texnikalar nümayiş etdirilib, hərbi aviasiyanın nümunəvi uçuşları keçirilib.

    "Report"un fotomüxbirlərinin paraddan lentə aldığı fotoları təqdim edirik:

    Hərbi parad Zəfərə gedən yol Bakı
    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы
    Photos from military parade in Baku in honor of 5th anniversary of Victory Day

