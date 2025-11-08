Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ
Bakının "Azadlıq" meydanında Vətən Müharibəsində qazanılan Zəfərin beşinci ildönümünə həsr olunan parad keçirilib.
Hərbi paradda Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni əlavə edilən texnikalar nümayiş etdirilib, hərbi aviasiyanın nümunəvi uçuşları keçirilib.
"Report"un fotomüxbirlərinin paraddan lentə aldığı fotoları təqdim edirik:
