Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 16:07
    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы

    В Баку на площади Азадлыг состоялся парад, посвященный пятой годовщине Победы Азербайджана во II Карабахской войне.

    На военном параде были продемонстрированы новые образцы техники, пополнившие арсенал азербайджанской армии, проведены показательные полеты военной авиации.

    Представляем фотографии, сделанные во время парада фотокорреспондентами Report:

    День Победы Военный парад Путь к Победе площадь Азадлыг фоторепортаж
    Фото
    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ
    Фото
    Photos from military parade in Baku in honor of 5th anniversary of Victory Day

    Последние новости

    16:28

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    16:27

    Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму

    Бизнес
    16:22

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    16:16

    Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:16

    Гарегин II отправился с визитом в Индию

    В регионе
    16:13
    Фото

    В Шуше открылась выставка местных художников

    Культура
    16:07
    Фото

    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    16:07

    ЦАХАЛ ликвидировал двух бойцов Хезболлах на юге Ливана

    Другие страны
    16:01

    Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

    Внешняя политика
    Лента новостей