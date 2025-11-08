Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 16:07
В Баку на площади Азадлыг состоялся парад, посвященный пятой годовщине Победы Азербайджана во II Карабахской войне.
На военном параде были продемонстрированы новые образцы техники, пополнившие арсенал азербайджанской армии, проведены показательные полеты военной авиации.
Представляем фотографии, сделанные во время парада фотокорреспондентами Report:
