    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:39
    Bakıda piyada zonaları əsaslı şəkildə genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Riad Qasımov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda İslam Səfərli küçəsində yeni piyada zonalarının yaradılması və müasir şəhər mühitinin formalaşdırılması işləri davam etdirilir:

    "Sovetski" ərazisinin yenilənməsi isə keçmişin məhv edilməsi deyil, əksinə, şəhər toxumasının bərpası, müasir, təhlükəsiz və abad yaşayış mühitinin yaradılması deməkdir. Bu mühit həm dövrün ruhuna, həm də gələcək nəsillərin tələblərinə cavab verir".

