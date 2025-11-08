İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Bakıda hərbi paradda Türkiyənin F-16 təyyarələri uçuş həyata keçirib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:14
    Bakıda hərbi paradda Türkiyənin F-16 təyyarələri uçuş həyata keçirib

    Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "F-16" qırıcı təyyarələri noyabrın 8-də Bakıda keçirilən Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda uçuş həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, avianümayişə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Nevzat Oflamaz başçılıq edib.

