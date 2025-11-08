Bakıda hərbi paradda Türkiyənin F-16 təyyarələri uçuş həyata keçirib
- 08 noyabr, 2025
- 15:14
Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "F-16" qırıcı təyyarələri noyabrın 8-də Bakıda keçirilən Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda uçuş həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, avianümayişə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Nevzat Oflamaz başçılıq edib.
