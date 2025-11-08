Турецкие истребители F-16 совершили полет на военном параде в Баку
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 15:28
Истребители F-16 ВВС Турции совершили полет 8 ноября на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Как сообщает Report, демонстрацию возглавил полковник Вооруженных сил Турции Невзат Офламаз.
Последние новости
16:01
Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братстваВнешняя политика
16:00
Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению MesteraФинансы
16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над ГянджойВнутренняя политика
16:00
Фото
Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМИндивидуальные
15:51
Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%Бизнес
15:43
Малайзия поздравила Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
15:41
В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ ТегеранаИнфраструктура
15:39
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
15:30