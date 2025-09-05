Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 05 sentyabr, 2025
- 15:14
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul sentyabrın 12-si saat 11:00-da YAP-ın Şamaxı rayon təşkilatının inzibati binasında keçiriləcək.
B.Muradova qəbulda Şamaxı və Qobustan rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxacaq.
Son xəbərlər
15:33
Belarus Polşaya nota veribDigər ölkələr
15:29
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşibFutbol
15:19
Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:15
BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyibXarici siyasət
15:14
KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa veribDigər ölkələr
15:14
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
15:13
"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
15:08
Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilibDigər
15:05