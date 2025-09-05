İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:14
    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək
    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edəcək.   

    Bu barədə "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib.   

    Bildirilib ki, qəbul sentyabrın 12-si saat 11:00-da YAP-ın Şamaxı rayon təşkilatının inzibati binasında keçiriləcək.   

    B.Muradova qəbulda Şamaxı və Qobustan rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxacaq.

