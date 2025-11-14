İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:00
    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova noyabrın 14-də Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Naftalan şəhəri, Goranboy və Xocalı rayon sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər arasında hüquqi yardım, övladının müalicəsinə köməklik göstərilməsi, sosial dəstək, atalığın müəyyən edilməsi və digər məsələlər yer alıb. Qəbul zamanı hər bir müraciət fərdi qaydada dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Həlli araşdırma tələb edən müraciətlər qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb.

    Bahar Muradova naftalan Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:15

    ABŞ-da yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokuroluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    17:00
    Foto

    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    ADB ilə Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası müzakirə edilib

    Maliyyə
    16:58

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "BP Azərbaycanda fəaliyyətinin genişləndirilməsi barədə danışıqlar aparır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti