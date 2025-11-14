Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 17:00
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova noyabrın 14-də Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Naftalan şəhəri, Goranboy və Xocalı rayon sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər arasında hüquqi yardım, övladının müalicəsinə köməklik göstərilməsi, sosial dəstək, atalığın müəyyən edilməsi və digər məsələlər yer alıb. Qəbul zamanı hər bir müraciət fərdi qaydada dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Həlli araşdırma tələb edən müraciətlər qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb.
