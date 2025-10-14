Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 16:27
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbul oktyabrın 24-ü saat 11:00-a təyin edilib.
Gədəbəy rayon Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək vətəndaş qəbulunda Gədəbəy və Şəmkir sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
