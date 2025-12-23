İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:45
    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmət zamanı qısamüddətli, maaşlı və ixtisaslarına uyğun təşkil olunması təklif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Rəşad Mahmudov Milli Məclisin plenar iclasında çıxış edib.

    Deputat qeyd edib ki, tibb fakültəsi məzunlarının hamı kimi hərbi xidmətə cəlb olunması onların şəxsi karyerasına və səhiyyə sisteminin davamlılığına təsir göstərir.

    "Hesab edirəm ki, biz Türkiyədəki, İsraildəki, Cənubi Koreyadakı yeni yanaşmaları tətbiq etməliyik. Buradakı yanaşma odur ki, tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidməti qısamüddətli, maaşlı və ixtisaslarına uyğun təşkil olunur. Məqsəd kiməsə güzəşt etmək deyil, dövlətin ehtiyaclarını daha ağıllı şəkildə qarşılamaqdır. Bu sayədə ordu real tibbi xidmət qazanacaq, dövlət isə kadr itirməyəcək".

