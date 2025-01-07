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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏK

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏK Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.
Daxili siyasət
7 Yanvar , 2025 18:02
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏK

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.

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İngilis versiyası FotoPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev interviewed by local TV channels
Rus versiyası FotoПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - БУДЕТ ОБНОВЛЕНО

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