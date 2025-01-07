Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏK

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏKAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - YENİLƏNƏCƏK Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 7-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib.
Daxili siyasət
7 Yanvar , 2025 18:02
https://static.report.az/photo/fbb195ca-1725-3306-bdb7-4ad8176b2908.jpg
Rus versiyası FotoПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - БУДЕТ ОБНОВЛЕНО