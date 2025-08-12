Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının üzvlərinin sayı açıqlanıb

Haqqımızda

12 avqust 2025 11:16
Həmkarlar ittifaqına üzvlərin sayı 1 milyon 34 min 701 nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) avqustun 12-də keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 513 min 317 nəfəri kişi, 208 min 641 nəfəri qadındır. Bundan başqa, üzvlər sırasında 208 min 641 nəfər gənc yer alır.

Eyni zamanda vurğulanır ki, hər ay 209 şəhid ailəsinin 378 övladına maddi yardım göstərilir:

"148 şəhid ailəsinə alış-veriş kartları təqdim edilib. 20 Yanvar şəhidlərinin 95 ailə üzvünə birdəfəlik maddi dəstək göstərilib"

