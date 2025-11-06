İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Azərbaycan dilinin təbliği üçün mobil tətbiqlərin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:06
    Azərbaycan dilinin təbliği üçün mobil tətbiqlərin yaradılması təklif edilib

    Azərbaycan dilinin təbliği üçün müxtəlif mobil tətbiqlər yaratmaq lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təmsilçisi Pərvinə Qədimova "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, dilin daşıyıcısı həm də pedaqoji ictimaiyyətdir: "Ədəbi dilin öyrədilməsinə böyük ehtiyac var. Dilimizi olduğu kimi təqdim etməliyik".

    Azərbaycan dili mobil tətbiq

    Son xəbərlər

    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    11:40

    "Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnib

    Futbol
    11:35

    Ermənistan MTX-də Xarici Əks-Kəşfiyyat Xidməti yaradılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti