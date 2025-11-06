Azərbaycan dilinin təbliği üçün mobil tətbiqlərin yaradılması təklif edilib
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 11:06
Azərbaycan dilinin təbliği üçün müxtəlif mobil tətbiqlər yaratmaq lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təmsilçisi Pərvinə Qədimova "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.
Onun sözlərinə görə, dilin daşıyıcısı həm də pedaqoji ictimaiyyətdir: "Ədəbi dilin öyrədilməsinə böyük ehtiyac var. Dilimizi olduğu kimi təqdim etməliyik".
Son xəbərlər
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
11:42
Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıbEnergetika
11:40
"Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnibFutbol
11:35