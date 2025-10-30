İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:10
    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək
    Qoşqar Təhməzli

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul noyabrın 21-i saat 10:00-da Zərdab rayon Heydər Əliyev Mərkəzində olacaq və Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Zərdab, Ucar, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir rayonlarından olan vətəndaşların qəbulu keçiriləcək: "Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə [email protected] elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq noyabrın 20-dək qəbula yazıla bilərlər. Agentliyin səlahiyyət dairəsinə aid məsələlərlə yanaşı, AQTA-nın region üzrə yerli bölmələrində işlə təmin olunmaq istəyən müvafiq ixtisaslara yiyələnmiş vətəndaşlar da müraciət edə bilərlər".

    AQTA Qəbul Qoşqar Təhməzli

