İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 16:10
    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta ümumtəhsil məktəbinə Xalq şairi Fikrət Qocanın adı verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı Qərar imzalayıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi və Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinə bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etmələri tapşırılıb.

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta məktəbi Nazirlər Kabineti Fikrət Qoca

    Son xəbərlər

    16:24

    Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk dəfə heç-heçə edib

    Futbol
    16:23

    Azərbaycanda dövlət müəssisələri mənfəətindən dividend ödəməyə gələn ildən başlayacaq

    Maliyyə
    16:21

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    16:20

    Azərbaycan QHT nümayəndələri ABŞ-nin Vitse-prezidentinə açıq məktub ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    16:18

    XXV Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi məşq zamanı xəsarətlər alıb

    Futbol
    16:11

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı prosedur qaydaları dəyişib

    İnfrastruktur
    16:10

    İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:10

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib

    Daxili siyasət
    16:10

    Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti