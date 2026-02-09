Ağdaşın Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib
09 fevral, 2026
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd tam orta ümumtəhsil məktəbinə Xalq şairi Fikrət Qocanın adı verilib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı Qərar imzalayıb.
Elm və Təhsil Nazirliyi və Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinə bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etmələri tapşırılıb.
