    89 yaşlı şəhid atası: Qırmızı Bazara qayıtmaq mənim üçün yeni nəfəsdir

    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:19
    Qırmızı Bazar qəsəbəsinin 89 yaşlı sakini doğma yurda qayıdışın onun üçün yeni nəfəs olduğunu bildirib.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında Qırmızı Bazar qəsəbəsinin sakini, şəhid atası İslam Dadaşov deyib.

    Onun sözlərinə görə, qəsəbədə yaşayış üçün hər bir şərait yaradılıb:

    "Evlərin təmiri və təmizliyi yüksək səviyyədədir. Yaşamağımız üçün hər bir şərait var. Prezident İlham Əliyevin "dəmir yumruğu" sayəsində bu günlərə qovuşduq".

    İlham Əliyev şəhid Qırmızı Bazar

