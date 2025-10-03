Zaur İbrahimli: "Ermənistan beynəlxalq hüquqazidd əmələ şərait yaratdığına görə məsuliyyət daşıyır"
Biznes
- 03 oktyabr, 2025
- 10:51
Ermənistan Rusiyanın beynəlxalq hüquqazidd əməlinə şərait yaratdığına görə məsuliyyət daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur İbrahimli bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiyanın beynəlxalq sanksiyalardan yayınmaq məqsədilə Ermənistandan bir vasitə kimi istifadə etməsi beynəlxalq hüquqa tam zidd əməldir: "BMT Baş Assambleyasının müvafiq qətnamələri beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlərə görə dövlətlərin məsuliyyətini müəyyən edir. Başqa dövlətin beynəlxalq hüquqazidd əməl törətməsinə şərait yaradan dövlət də beynəlxalq məsuliyyət daşıyır. Rusiya və Ermənistanın arasında baş verən bu hərəkətlərə məhz beynəlxalq hüququn müəyyən etdiyi prizmadan yanaşılmalıdır".
