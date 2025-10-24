İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Sahib Ələkbərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:27
    Sahib Ələkbərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyəti, əmlak, vergi və s. məsələlərlə bağlı müraciətlərinə baxılıb.

    Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı vətəndaşlara əsaslandırılmış cavab və izahat verilib. Araşdırma tələb edən müraciətlər qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti strukturlara yönləndirilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Vətəndaş qəbulu Salyan

    Son xəbərlər

    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:51

    QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    17:46

    Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"

    Futbol
    17:33
    Foto

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti