Sahib Ələkbərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib
Biznes
- 24 oktyabr, 2025
- 17:27
İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyəti, əmlak, vergi və s. məsələlərlə bağlı müraciətlərinə baxılıb.
Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı vətəndaşlara əsaslandırılmış cavab və izahat verilib. Araşdırma tələb edən müraciətlər qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti strukturlara yönləndirilib.
Son xəbərlər
18:09
Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edibXarici siyasət
18:08
Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"İnfrastruktur
18:02
"Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"Komanda
18:01
"Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"Komanda
17:57
Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyibEkologiya
17:52
Foto
Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
17:51
QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏYDaxili siyasət
17:46
Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"Futbol
17:33
Foto