    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 % artıb

    Biznes
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:46
    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 % artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 537,5 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 15 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 842,7 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 54,8 %-ini təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % artaraq 2 milyard 239,3 milyon manat olub.

