Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 % artıb
Biznes
- 03 dekabr, 2025
- 10:46
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 537,5 milyon manat olub.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 15 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 842,7 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 54,8 %-ini təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % artaraq 2 milyard 239,3 milyon manat olub.
