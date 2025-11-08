İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:56
    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstək məqsədilə "YAŞAT" Fondu ilə əməkdaşlığını davam etdirir.

    Holdinq tərəfindən "YAŞAT" Fonduna ayrılmış vəsait hesabına 2025-ci il ərzində 710 nəfər əlilliyi təyin olunmuş şəxsə və şəhid ailəsinə tibbi xidmətlərin və təhsil xərclərinin maliyyələşdirilməsi formasında sosial dəstək göstərilib.

    Həmçinin, 2000-dən çox şəhid övladına NEQSOL Holding-in dəstəyi ilə "YAŞAT" Fondunun təşkil etdiyi sosial layihələr çərçivəsində müxtəlif formada dəstək göstərilib.

    "Məktəb Ləvazimatları ilə Təminat" layihəsi çərçivəsində 2025-2026-cı tədris ili üzrə 1467 şəhid övladı bir illik məktəb ləvazimatları ilə təmin edilib. Layihə uşaqların təhsil prosesinə dəstək məqsədi ilə həyata keçirilib.

    Holdinq həmçinin 2025-ci ilin yay aylarında Lənkəran şəhərində 10-17 yaşda olan 457 şəhid övladının iştirakı ilə 4-cü "YAŞAT" düşərgəsi layihəsinə dəstək göstərib. Düşərgədə uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, fiziki və mənəvi inkişafına yönəlmiş müxtəlif təlim və əyləncə proqramları keçirilib.

    Holdinq dəstəyi ilə Birləşmiş Krallıqda Yay Məktəbi də təşkil edilib. Ölkə üzrə ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif buraxılış imtahanlarında yüksək nəticə göstərmiş 10 şəhid övladı London şəhərində 2 həftə ərzində beynəlxalq mühitdə təhsil, dil və mədəniyyət təcrübəsi qazanıb.

    2025-ci ildə həmçinin "Hədiyyə Karvanı" layihəsi çərçivəsində 1673 şəhid övladına hədiyyə qutuları təqdim olunub. Layihə uşaqlarda bayram əhval-ruhiyyəsi yaratmaq və onlara mənəvi dəstək göstərmək məqsədi daşıyıb.

    NEQSOL Holding "YAŞAT" Fondu ilə əməkdaşlığını davam etdirir. 2021-ci ildən etibarən və hazırkı istifadə olunan məbləğ də daxil olmaqla, Holdinqin qərarı ilə tərkibindəki Bakcell, Norm, Azerconnect Group və Nobel Energy şirkətləri "YAŞAT" Fonduna ümumilikdə 3,7 milyon manat vəsait ayırıb.

    NEQSOL Holding Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edir, sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq kimi ən xoş arzularını çatdırır.

    NEQSOL Holding 11 ölkədə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar, tikinti və mədənçıxarma sahələrində fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlər qrupudur.

    “YAŞAT” Fondu sosial layihə

    Son xəbərlər

    13:10

    "Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Futbol
    13:09
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLI

    Hərbi
    13:07

    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:00

    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır

    COP29
    12:57
    Video

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti