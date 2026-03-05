İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda müəssisələrin məhsuldarlığının artırılması üçün süni intellekt proqramı icra ediləcək"

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 12:13
    Mikayıl Cabbarov: Azərbaycanda müəssisələrin məhsuldarlığının artırılması üçün süni intellekt proqramı icra ediləcək

    Azərbaycanda süni intellekt texnologiyaları və data əsaslı qərarvermə mexanizmlərinin tətbiqinə dair proqramın icrası cari ildən başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Vergi sistemində gələcəyə baxış: Yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" Forumunda bildirib.

    "Ölkəmizdə müəssisələrin məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və süni intellekt əsaslı həllərin geniş miqyasda yayılması məqsədilə xüsusi proqram işlənib hazırlanıb. Dövlət başçısı tərəfindən 2025-ci ildə təsdiq edilmiş rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində dövlət strukturları tərəfindən özəl sektora və müəssisələrə ünvanlanmış yeni vasitələr formalaşdırılıb", - deyə M. Cabbarov vurğulayıb.

    Nazir əlavə edib ki, həmin proqram daxilində müəssisələrin fəaliyyətində müasir texnologiyaların, süni intellektə əsaslanan həllərin və data əsaslı qərarvermə mexanizmlərinin geniş tətbiqi nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan Mikayıl Cabbarov süni intellekt

    Son xəbərlər

    12:19
    Foto

    Bolnisidə Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd olunub

    Region
    12:15

    Energetika naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    12:14

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı iki mərhələdə keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:14
    Video

    İran Naxçıvan aeroportuna dron hücumu edib

    Hadisə
    12:13

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda müəssisələrin məhsuldarlığının artırılması üçün süni intellekt proqramı icra ediləcək"

    Biznes
    12:11

    4SİM: 2040-cı ilə qədər süni intellekt 70 milyard manatlıq yeni əlavə dəyər yaradacaq

    Maliyyə
    12:05

    Fariz Cəfərov: "Beynəlxalq texnoloji şirkətləri ölkəmizə gətirmək lazımdır"

    İKT
    12:00
    Foto

    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    11:57

    Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti