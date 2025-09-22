Mikayıl Cabbarov: "AIIF-2025 çərçivəsində imzalanacaq razılaşmalar böyük fayda gətirəcək"
- 22 sentyabr, 2025
- 10:51
Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində bu gün və sabah imzalanacaq razılaşmalar böyük fayda gətirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Forumda bildirib.
"Biz birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsində Bakının Xəzər dənizinin sahilində yeganə paytaxt olması kimi təbii üstünlükdən istifadə edirik, həmçinin bu ərazidə çoxlu istedadların mövcudluğu istiqamətində məlumatlandırma işlərini davam etdiririk. Struktur baxımdan iqtisadiyyatımız kapital ixracatçısı deyil və biz özəl sektor iştirakçılarımızı, eləcə də dövlət şirkətlərimizi strateji baxımdan önəmli olan yuridiksiyalarda mövqe tutmaqdan çəkinməyə təşviq etmirik; əksinə, ekosistemin bir hissəsi olmaq istəyirik".