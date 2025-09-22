İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Mikayıl Cabbarov: "AIIF-2025 çərçivəsində imzalanacaq razılaşmalar böyük fayda gətirəcək"

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:51
    Mikayıl Cabbarov: AIIF-2025 çərçivəsində imzalanacaq razılaşmalar böyük fayda gətirəcək
    Mikayıl Cabbarov

    Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində bu gün və sabah imzalanacaq razılaşmalar böyük fayda gətirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Forumda bildirib.

    "Biz birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsində Bakının Xəzər dənizinin sahilində yeganə paytaxt olması kimi təbii üstünlükdən istifadə edirik, həmçinin bu ərazidə çoxlu istedadların mövcudluğu istiqamətində məlumatlandırma işlərini davam etdiririk. Struktur baxımdan iqtisadiyyatımız kapital ixracatçısı deyil və biz özəl sektor iştirakçılarımızı, eləcə də dövlət şirkətlərimizi strateji baxımdan önəmli olan yuridiksiyalarda mövqe tutmaqdan çəkinməyə təşviq etmirik; əksinə, ekosistemin bir hissəsi olmaq istəyirik".

    Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Mikayıl Cabbarov

    Son xəbərlər

    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    10:53

    Samir Şərifov: "Rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün əsas prioritetdir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti