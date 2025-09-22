Микаил Джаббаров: Подписанные в рамках AIIF 2025 соглашения принесут большую пользу

Соглашения, которые будут подписаны сегодня и завтра в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку, принесут большую пользу.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на форуме.

"Мы используем естественное преимущество Баку как единственной столицы на берегу Каспийского моря для привлечения прямых иностранных инвестиций, а также продолжаем информационную работу о наличии множества талантов в этом регионе. Структурно наша экономика не является экспортером капитала, и мы не препятствуем нашим участникам из частного сектора, а также государственным компаниям занимать позиции в стратегически важных юрисдикциях; напротив, мы хотим быть частью экосистемы", - сказал министр.