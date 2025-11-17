İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Lənkəran Reabilitasiya Mərkəzi" nizamnamə kapitalını azaldır

    Biznes
    • 17 noyabr, 2025
    • 11:34
    Lənkəran Reabilitasiya Mərkəzi nizamnamə kapitalını azaldır

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tabeliyindəki "Lənkəran Reabilitasiya Mərkəzi" nizamnamə kapitalını azaltdığını elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Bununla belə, azalmanın nə qədər olacağı açıqlanmayıb.

    "Lənkəran Reabilitasiya Mərkəzi" 2006-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb, publik hüquqi şəxsdir. Hazırda onun nizamnamə kapitalı 10,339 milyon manatdır.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi “Lənkəran Reabilitasiya Mərkəzi” nizamnamə kapitalı

    Son xəbərlər

    12:32

    Xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşları parlament seçkilərində yalnız ölkə daxilində səs verə biləcək

    Region
    12:31
    Foto

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:29

    Son iki həftədə 2 800 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:29

    Azərbaycanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın yeni forması təsdiqlənib

    Energetika
    12:28

    TBNM vasitəsilə konteyner daşımaları ucuzlaşıb

    İnfrastruktur
    12:27

    Xarkovda Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Region
    12:26

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfəyə yaxın azalıb

    Biznes
    12:26

    Xorvatiyada çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Özümü yavaş-yavaş sübut edirəm"

    Fərdi
    12:19

    Gürcüstanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Bürosu ləğv edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti