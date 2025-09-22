KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 22 sentyabr, 2025
    KOB-ların rəqəmsal və yaşıl keçidinə dəstək artırılır
    Orxan Məmmədov

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) gündəliyibdə iki əsas istiqamət mühüm yer tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF-2025) panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlar KOB-ların rəqəmsallaşması və "yaşıl keçid"idir: "Bunlar, KOB-ların əsas transformasiya istiqamətləridir, onların davamlı inkişafına xidmət edir, sahibkarların daha dayanıqlı iş yerləri yaratmasına və iqtisadi dəyişikliklərə hazır olmasına imkan verəcək. KOBİA ötən il Bakıda keçirilmiş COP29 çərçivəsində KOB-lar üçün qlobal iqlim hərəkatının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib və "KOB-ların yaşıl keçid üçün Bakı İqlim Koalisiyası haqqında Birgə Bəyannamə"yə start verib. Artıq 20-dən çox yerli və xarici təşkilat bəyannaməni dəstəkləyir. Qoşulma prosesi açıqdır və təbliğat işləri davam etdirilir".

    KOBİA Orxan Məmmədov

