İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    KOB-ların "yaşıl" siyasətlərinin tətbiqində üzləşdikləri çətinliklər açıqlanıb

    Biznes
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:22
    KOB-ların yaşıl siyasətlərinin tətbiqində üzləşdikləri çətinliklər açıqlanıb

    Azərbaycanda kiçik və orta bizneslərin (KOB) "yaşıl" siyasətlərin tətbiqində böyük potensialı olsa da, onlar məlumat və bilik çatışmazlığı, məhdud bacarıqlar və maliyyə mənbələrinə çətin çıxış kimi problemlərlə üzləşirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə (BCAW2025) deyib.

    O qeyd edib ki, KOBİA KOB-ların bu çətinlikləri aşmasına və yaşıl iqtisadiyyatda daha güclü rol oynamaqlarına kömək edir: "Biz vahid dəstək modelindən istifadə edirik, burada KOB-lar xidmətləri bir platforma vasitəsilə ala bilirlər".

    O əlavə edib ki, KOB-lar həm "yaşıl keçid"ə təsir göstərir, həm də yaşıl iqtisadiyyatda yaranan imkanlardan faydalanırlar: "Ənənəvi olaraq, ətraf mühit məsələlərində əsas diqqət iri şirkətlərə yönəlib. Lakin KOB-lar dünya üzrə bütün müəssisələrin təxminən 90 %-ini təşkil edir. Onlar kiçik görünsələr də, birlikdə böyük təsirə malikdirlər. Ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə, KOB-lar qlobal tullantıların 50–70 %-ini təşkil edir".

    O.Məmmədov qeyd edib ki, eyni zamanda, KOB-lar dünya üzrə iş yerlərinin təxminən 70 %-ini təmin edir: "Bu, göstərir ki, KOB-lar yalnız səmərəli istehsal yolu ilə deyil, həm də məsuliyyətli istehlakçı davranışının formalaşmasına təsir edərək ətraf mühitin qorunmasına güclü təsir göstərə bilər".

    BCAW2025 KOBİA KOB

    Son xəbərlər

    16:08

    Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçib

    Ekologiya
    16:06

    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    16:04

    Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"

    İKT
    16:03

    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    16:03

    Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    16:02
    Foto

    III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    16:01
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    15:57

    AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti