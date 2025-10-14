İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:31
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Son 5 ildə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırov paytaxtda keçirilən 30-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisində ("Baku Build-2025") və 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində ("Rebuild Karabakh – 2025") bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təkcə bu ilin avqust ayında 260-dan çox satınalma olub ki, bu da 9 şəhəri, 90-a yaxın kənd və qəsəbəni əhatə edib.

    "Həyata keçirilən layihələr Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi siyasətin və Azərbaycanın artan iqtisadi potensialının göstəricisidir. Qarabağda bərpa proseslərinin dayanıqlılığı və səmərəliliyi maliyyə resurslarının düzgün idarə olunması və şəffaf mexanizmlərin tətbiqi ilə birbaşa bağlıdır", - deyə sədr qeyd edib.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Elnur Bağırov satınalma

    Son xəbərlər

    10:49

    Məsim Məmmədov: "Laçının bərpasının birinci fazası başa çatıb"

    İnfrastruktur
    10:48

    Valter Bron: Hakimlərin təyin edilməsinə siyasi nəzarət olmamalıdır

    Xarici siyasət
    10:47

    ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

    Maliyyə
    10:46

    Bu il moped və motosiklet qəzalarında 10 nəfər ölüb

    Hadisə
    10:44

    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:43

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər il təhsilə 5 milyard manata yaxın vəsait ayrılır

    Elm və təhsil
    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti