На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет
Бизнес
- 14 октября, 2025
- 11:06
За последние 5 лет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализовано около 1500 проектов закупок.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по антимонополии и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на 30-й юбилейной выставке Baku Build – 2025 и 5-й выставке Rebuild Karabakh – 2025 в Баку.
По словам Багирова, только в августе текущего года реализовано более 260 закупок, охвативших 9 городов и около 90 сел и поселков.
"Реализуемые проекты являются показателем политики, определенной президентом Ильхамом Алиевым, и растущего экономического потенциала Азербайджана", - отметил председатель агентства.
