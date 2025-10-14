Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 11:06
    На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет

    За последние 5 лет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализовано около 1500 проектов закупок.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по антимонополии и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на 30-й юбилейной выставке Baku Build – 2025 и 5-й выставке Rebuild Karabakh – 2025 в Баку.

    По словам Багирова, только в августе текущего года реализовано более 260 закупок, охвативших 9 городов и около 90 сел и поселков.

    "Реализуемые проекты являются показателем политики, определенной президентом Ильхамом Алиевым, и растущего экономического потенциала Азербайджана", - отметил председатель агентства.

