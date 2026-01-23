İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "İrşad"da "ŞAD Günlər" başladı!

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:48
    İrşadda ŞAD Günlər başladı!

    23 yanvar – 1 fevral tarixlərində "İrşad" mağazalar şəbəkəsində "ŞAD Günlər" kampaniyası keçirilir. Kampaniya çərçivəsində müştəriləri xüsusi hissəli ödəniş şərtləri gözləyir.

    "ŞAD Günlər" müddətində müştərilər bütün məhsulların endirimli qiymətini ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 18 aya faizsiz hissəli ödənişlə əldə edə bilərlər. Kampaniya bütün məhsul kateqoriyalarına şamil olunur.

    Bundan əlavə, taksit kartlarından istifadə edən müştərilər üçün də xüsusi şərtlər keçərlidir. Müştərilər bütün məhsulları taksit kartları ilə 18 aya rahat və sərfəli şəkildə hissələrə bölə bilərlər.

    "ŞAD Günlər" kampaniyası çərçivəsində "İrşad" mağazalarında və onlayn satış platformalarında ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebel, smartfonlar və aksessuarlar sərfəli hissəli ödəniş şərtləri ilə təqdim olunur.

    Kampaniyadan "İrşad" mağazalar şəbəkəsində, həmçinin www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

    Əlaqə nömrəsi: *0171

