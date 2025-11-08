İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Biznes
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:04
    Gürcüstan Azərbaycandan rekord dəyərdə keramika məhsulları alıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 959 min ABŞ dolları dəyərində keramika məhsulları idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ən azından son 17 ildə eyni dövr üçün rekord göstəricisidir, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə isə 88 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan xarici ölkələrdən 96 milyon ABŞ dolları dəyərində keramika məhsulları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 8 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan İrandan 22,7 milyon ABŞ dolları, Çindən 20 milyon ABŞ dolları, İspaniyadan 17 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 15 milyon ABŞ dolları, İtaliyadan 6,6 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul alıb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 120 milyon ABŞ dolları dəyərində keramika məhsulları alıb ki, bunun da 789 min ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

