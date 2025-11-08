Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму
Бизнес
- 08 ноября, 2025
- 16:27
Грузия за январь-сентябрь этого года импортировала из Азербайджана керамических изделий на сумму $959 тыс.
Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной статистической службы Грузии, это рекордный показатель как минимум за последние 17 лет для аналогичного периода, и на 88% больше по сравнению с 9 месяцами 2024 года.
За отчетный период Грузия приобрела керамические изделия из зарубежных стран на сумму $96 млн (+8%).
Помимо Азербайждана, поставки также были осуществлены из Ирана (на $22,7 млн), Китая ($20 млн), Испании ($17 млн), Турции - ($15 млн), Италии ($6,6 млн).
В 2024 году Грузия закупила керамические изделия из-за рубежа на сумму $120 млн, из которых $789 тыс. приходится на долю Азербайджана.
