Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму

    Бизнес
    • 08 ноября, 2025
    • 16:27
    Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму

    Грузия за январь-сентябрь этого года импортировала из Азербайджана керамических изделий на сумму $959 тыс.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной статистической службы Грузии, это рекордный показатель как минимум за последние 17 лет для аналогичного периода, и на 88% больше по сравнению с 9 месяцами 2024 года.

    За отчетный период Грузия приобрела керамические изделия из зарубежных стран на сумму $96 млн (+8%).

    Помимо Азербайждана, поставки также были осуществлены из Ирана (на $22,7 млн), Китая ($20 млн), Испании ($17 млн), Турции - ($15 млн), Италии ($6,6 млн).

    В 2024 году Грузия закупила керамические изделия из-за рубежа на сумму $120 млн, из которых $789 тыс. приходится на долю Азербайджана.

    Грузия керамика импорт рекорд
    Gürcüstan Azərbaycandan rekord dəyərdə keramika məhsulları alıb

    Последние новости

    16:28

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    16:27

    Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную сумму

    Бизнес
    16:22

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    16:16

    Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:16

    Гарегин II отправился с визитом в Индию

    В регионе
    16:13
    Фото

    В Шуше открылась выставка местных художников

    Культура
    16:07
    Фото

    Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    16:07

    ЦАХАЛ ликвидировал двух бойцов Хезболлах на юге Ливана

    Другие страны
    16:01

    Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

    Внешняя политика
    Лента новостей