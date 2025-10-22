İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Biznes
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:19
    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Dözümlülüyü və fərqli görünüşü ilə dünya ayaqqabı istehsalında ön cərgədə qərarlaşan və lider mövqeyini qoruyub saxlayan CAMPER ayaqqabı markasının Bakıda ilk sərgi satış salonu fəaliyyətə başlayıb.

    Bakının tam mərkəzində, ölkənin ilk AVM-i Park Bulvarın 1 ci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən CAMPER zövqü, keyfiyyəti və inamlı addımları sevən hər kəsin yolunu gözləyir.

    CAMPER-də ayaqqabıların əksəriyyətinə ömürlük istehsalçı zəmanəti təqdim edilir. (minimal zəmanət 2 ildir) Bu isə brendin keyfiyyətinin və müştərilərini düşünməsinin açıq göstəricisidir.

    CAMPER-in tarixi

    Əsası 1877 ci ildə FLUXA ailə tərəfindən İspaniyada qoyulub. 1975 ci ildə FLUXA ailəsinin 4 cü nəsil nümayəndəsu Lorenzo Fluxa İspaniyanın Mallorca adasında CAMPER markasınını qurub.

    Markanın inkişafı

    1980 cı illərdə CAMPER brendi bİspaniya sevilərək bütün ölkədə tanındı. Bundan sonra CAMPER qlobal bazarlara addım atdı. İlk ölkə xarici mağazasının 1992 ci ildə Parisdə açdı. Ardınca London, Milan, Tokiyo kimi şəhərlərdən gələn təklifləri dəyərləndirərək mağaza şəbəkəsini böyütdü. Hazırda dünyanın 50 dən çox ölkəsində 500 ə yaxın mağaza ilə fəaliyyət göstərir.

    CAMPER adının mənası

    Campersözü Katalon dilində "kəndli" və ya "çöl adamı" mənalarını bildirir. Bu isə brendə məxsus ayaqqabıların sadə , rahat və funksional dizayna önəm verməsini ifadə edir.

    CAMPER-in marka kimi ilk dizaynı

    CAMPER ilk ən məşhur dizaynlarından biri "Camaleon" ayaqqabısı olub. "Camaleon" dəb dünyasında bu gündə xatırlanan sadəliyi və rahatlığl ilə xatırlanır.

    CAMPER fəlsəfəsi

    CAMPER ayaqqabılarında ənənəvi ustalıq ilə müsair istehsal texnologiları kreativ dizaynla vəhdət təşkil edir. Bu isə onların istehsal fəlsəfələrinin özəyidir.

    CAMPER-in istehsal məhsulları və istehsal texnologiyası

    Ayaqqabıların istehsalında "Premium Calfskin" adlanan dana dərisindən istifadə olunur. Bu dəri lüks markaların istehsalı üçün nəzərdə tutulan dəridir. CAMPER-ə məxsus ayaqqqbılar müasir texnologiyalar olan "Gore-Tex", "Hydro Shield", "Ortholite Recycled", "XL Extralight" və "Vibram" əsasında istehsal olunur.

    CAMPER bu gün

    CAMPER bu gün dəb dünyasının öndə olan ayaqqabı brendlərindən biri olmaqla yanaşı həmdə, aksesuar və bir sıra geyim markalarıda istehsal edir.

    CAMPER dünya dəb industriyasının tanınmış simalarının gündəlik həyatda sevə sevə istifadə etdiyi markalar sırasında ön plandadır. Brend dəfələrələ məşhur "Fashion tv"də müxtəlif sorğularda lider mövqedə olub.

    Sizdə inamlı addımlarınızı CAMPER ilə atın. CAMPER ilə atılan addımlar inamlı və möhkəm olur.

    Ünvan: Neftçilər prospekti, "Park Bulvar" AVM

    Əlaqə nömrəsi: 099 339 91 71

    CAMPER ayaqqabı

    Son xəbərlər

    09:37

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayır

    Xarici siyasət
    09:36

    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    09:31
    Foto

    Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçib

    Energetika
    09:29

    UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıb

    Futbol
    09:20

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    09:19
    Foto

    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Biznes
    09:19

    Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    09:18

    Bakıda moped idarə edən 87 yaşlı kişi qəzada ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti