Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida
- 22 oktyabr, 2025
- 09:19
Dözümlülüyü və fərqli görünüşü ilə dünya ayaqqabı istehsalında ön cərgədə qərarlaşan və lider mövqeyini qoruyub saxlayan CAMPER ayaqqabı markasının Bakıda ilk sərgi satış salonu fəaliyyətə başlayıb.
Bakının tam mərkəzində, ölkənin ilk AVM-i Park Bulvarın 1 ci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən CAMPER zövqü, keyfiyyəti və inamlı addımları sevən hər kəsin yolunu gözləyir.
CAMPER-də ayaqqabıların əksəriyyətinə ömürlük istehsalçı zəmanəti təqdim edilir. (minimal zəmanət 2 ildir) Bu isə brendin keyfiyyətinin və müştərilərini düşünməsinin açıq göstəricisidir.
CAMPER-in tarixi
Əsası 1877 ci ildə FLUXA ailə tərəfindən İspaniyada qoyulub. 1975 ci ildə FLUXA ailəsinin 4 cü nəsil nümayəndəsu Lorenzo Fluxa İspaniyanın Mallorca adasında CAMPER markasınını qurub.
Markanın inkişafı
1980 cı illərdə CAMPER brendi bİspaniya sevilərək bütün ölkədə tanındı. Bundan sonra CAMPER qlobal bazarlara addım atdı. İlk ölkə xarici mağazasının 1992 ci ildə Parisdə açdı. Ardınca London, Milan, Tokiyo kimi şəhərlərdən gələn təklifləri dəyərləndirərək mağaza şəbəkəsini böyütdü. Hazırda dünyanın 50 dən çox ölkəsində 500 ə yaxın mağaza ilə fəaliyyət göstərir.
CAMPER adının mənası
Campersözü Katalon dilində "kəndli" və ya "çöl adamı" mənalarını bildirir. Bu isə brendə məxsus ayaqqabıların sadə , rahat və funksional dizayna önəm verməsini ifadə edir.
CAMPER-in marka kimi ilk dizaynı
CAMPER ilk ən məşhur dizaynlarından biri "Camaleon" ayaqqabısı olub. "Camaleon" dəb dünyasında bu gündə xatırlanan sadəliyi və rahatlığl ilə xatırlanır.
CAMPER fəlsəfəsi
CAMPER ayaqqabılarında ənənəvi ustalıq ilə müsair istehsal texnologiları kreativ dizaynla vəhdət təşkil edir. Bu isə onların istehsal fəlsəfələrinin özəyidir.
CAMPER-in istehsal məhsulları və istehsal texnologiyası
Ayaqqabıların istehsalında "Premium Calfskin" adlanan dana dərisindən istifadə olunur. Bu dəri lüks markaların istehsalı üçün nəzərdə tutulan dəridir. CAMPER-ə məxsus ayaqqqbılar müasir texnologiyalar olan "Gore-Tex", "Hydro Shield", "Ortholite Recycled", "XL Extralight" və "Vibram" əsasında istehsal olunur.
CAMPER bu gün
CAMPER bu gün dəb dünyasının öndə olan ayaqqabı brendlərindən biri olmaqla yanaşı həmdə, aksesuar və bir sıra geyim markalarıda istehsal edir.
CAMPER dünya dəb industriyasının tanınmış simalarının gündəlik həyatda sevə sevə istifadə etdiyi markalar sırasında ön plandadır. Brend dəfələrələ məşhur "Fashion tv"də müxtəlif sorğularda lider mövqedə olub.
Sizdə inamlı addımlarınızı CAMPER ilə atın. CAMPER ilə atılan addımlar inamlı və möhkəm olur.
Ünvan: Neftçilər prospekti, "Park Bulvar" AVM
Əlaqə nömrəsi: 099 339 91 71